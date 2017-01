Plein les yeux: ça groove pour ce mercredi

En 1990, Deee-Lite a sorti le titre "Groove is in the heart."

Une chanson qui est devenue leur plus gros tube.

Sur ce single on retient le mélange de styles avec un rythme funky mais aussi électronique, accompagné tantôt de paroles chantées, tantôt rappées.

Sans oublier bien sûr la pochette colorée qui accompagnait « Groove is in the heart ».

Une pochette qui peut nous attirer dans deux mondes. Celui des enfants ou alors dans quelque chose de beaucoup plus psychédélique, à la limite avec la fumette..