En 1985 on a pu voir cette pochette sur les étalages des disquaires du monde entier. Le single est "So far away" de Dire Straits.

Au premier regard on dirait simplement des formes et des couleurs les unes sur les autres..

Mais en prenant la pochette de leur album "Brothers in arms" (1985) on remarque que la photo qui accompagne la chanson y ressemble étrangement, vous ne trouvez pas?