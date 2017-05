En 1987 les frères Nakache (Alain, Norbert, Claude, Gérard et Marc) ont chanté pour leur sœur Martine.

Sous le pseudonyme de Nacash ils ont sorti le titre "Elle imagine" qui est leur plus grand succès et qui raconte l'histoire de leur sœur, née en France et qui n'a pas connu là-bas... L'Algérie.