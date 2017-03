Le début de carrière de Kiss n'a pas été des plus simple.. Boudés par les clubs et par les autres groupes qui en avaient "peur", ils ont du se débrouiller seul (avec Neil Bogart, directeur de Casablanca Records).

Ils ont alors sorti "Rock and Roll all nite" qui n'a pas tout de suite rencontré un gros succès (seulement après la sortie du live).

D'ailleurs sur la pochette que voici on sent une petite envie de changement avec des habits plus classe, mais toujours avec leur grimage devenu mythique!