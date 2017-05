...font tout ce qu'ils veulent.. Ha non ça c'est du Roméo et Juliette et ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui!

Place au rock américain des années 70 avec Rare Earth et leur titre "I just want to Celebrate" (1971).

Leur dernier Top10 est resté l'un des hits les plus populaires de l'époque.