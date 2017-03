Plein les yeux: un mercredi coloré

En 1974 Roger Glover a sorti son premier album solo ("The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast"). Le disque abritait notament son titre le plus connu "Love is all", interprété par Ronnie James Dio, chanteur des groupes Rainbow, Black Sabbath, Dio qui a introduit le geste des « cornes » dans le métal .

A cette chanson est associé un court-métrage d'animation, tiré du film The Butterfly Ball de Tony Klinger. Il est particulièrement connu en France, et donc aussi chez nous, pour avoir été utilisé à partir de 1975 sur la chaîne Antenne 2, qui le diffusait comme interlude pour pallier les « difficultés techniques ». Sa diffusion était donc aléatoire, ce qui a contribué à le rendre mythique en cette époque où les magnétoscopes n'étaient pas choses courante dans les foyers.