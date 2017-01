En 1969, Richard Anthony a sorti le titre "le sirop typhon".

Le chanteur français, considéré comme un pionnier du twist en France, nous a livré à

l’époque, et juste avant de quitter son public un court instant car fatigué par plus de 10ans de carrière dans les pattes, la chanson « Le sirop typhon ».

Ce tube traitait des envies de changements de certaines personnes. Des changements qui passaient du trop peut au trop.. Et inversement.. Tout ça avec une gorgée de sirop..