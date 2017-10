Polnareff offre un joli cadeau à ses fans !

Les fans de Michel Polnareff vont être ravis ! Non, le chanteur ne va pas sortir de nouvel album, même si cela a été annoncé il y a quelques mois, reporté plusieurs fois, notamment à cause de problèmes de santé et de problèmes personnels… Non, c’est un intégral qui sera publié le 8 décembre, intitulé pop rock en stock… Il ne contiendra pas moins que 23 disques… Et là, les grands fans de Polnareff me pointent du doigt et me disent : ah mais comment c’est possible puisqu’il n’a sorti que 9 albums ?

Et ben, mesdames, messieurs, tout simplement parce que ce coffret contiendra, en plus des albums, des compilations rares, différents lives et des productions complètement inédites… Rien que ça !

Bref, si vous êtes fans de Polnareff, vous savez quoi mettre sur la liste des cadeaux à envoyer au Père Noël…