Shawn Mendes sort un nouvel album live

Shawn Mendes publiera un nouvel album le 3 novembre prochain, un album un peu particulier puisque ce sera un album live enregistré lors de son passage dans l’émission MTV Unplugged…

MTV Unplugged est une émission phare de la chaîne musicale MTV, une émission qui a fait son retour après trois ans d’absence en septembre dernier… Et c’est justement Shawn Mendes qui avait marqué ce retour…

Ce n’est pas le premier artiste à publier les performances de l’émission après son passage… On se souviendra de l’album de Nirvana enregistré dans les années 90, ou plus récemment Mariah Carey, Katy Perry, Jay Z, Shakira, Alanis Morissette ou encore Florence + the Machine…

Ci-dessous, un extrait de sa performance en vidéo :