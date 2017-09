Spotify ravive vos souvenirs d'ado...

Spotify, cette application du streaming qui est radicalement en train de changer la façon dont on écoute et découvre de la musique, a, à nouveau, créé une fonction qui pourrait bien ravir les nostalgiques parmi nous…

Cette fonction s’appelle « Your time capsule »… Une time capsule, fait souvent référence à une vidéo, à une boite, à une lettre qu’on aurait réalisé à un certain moment de notre vie pour l’ouvrir quelques années plus tard… Vous voyez le genre ?

Bref, Spotify a créé cette fonction Your Time Capsule… En se basant sur ce que vous écoutez, sur les données trouvées sur votre compte, ils essaient de déterminer ce que vous auriez bien pu écouter durant votre scolarité, enfin, surtout pendant les années où vous étiez ado, car avouons-le, la musique peut être très importante quand on passe cette période de transition de l’âge enfant à l’âge adulte…

J’ai donc essayé cette fonction… Je dois avouer qu’il y a des morceaux qui se rapprochent pas mal de ce que j’écoutais ado, comme Linkin Park, les Red Hot, Eminem, mais il y a d’autres sons un peu trop rap ou trop rock pour moi… Je pense que c’est peut-être parce que je n’utilise pas assez spotify pour qu’ils puissent déterminer à coup sûr mes goûts musicaux, mais si vous, vous l’utilisez à fond, essayez de voir ce que ça donne… Vous tapez simplement « Your time capsule » dans le moteur de recherche, et écoutez cette playlist spécialement créée pour vous… ça ravira vous souvenirs, j’en suis sûre…