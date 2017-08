Taylor Swift bat tous les records...

Il y a moins d’une semaine, Taylor Swift dévoilait son nouveau single Look What You Made Me Do, un titre qui était très attendu après des mois d’absence…

Ce titre était tellement attendu qu’il a brisé tous les records !

En 24h, le clip a cumulé 39 millions de vues sur Youtube ! Le clip le plus visionné en 24h avant celui-ci était Hello d’Adele, avec 27,7 millions de vues…

Un autre record que cette chanson a battu, c’est le nombre d’écoutes sur Spotify… En 24h, 8 millions de personnes ont écouté cette chanson… Avant Taylor Swift, c’est Ed Sheeran avec Shape of You qui cumulait le plus d’écoutes, avec 7 millions de clics en 24h !