Taylor Swift continue sur sa lancée

C’est sans doute un des albums les plus attendus de cette fin d’année, il se nomme Reputation, sortira le 10 novembre et il est signé Taylor Swift !

Un album qui marque sans aucun doute un tournant dans la carrière de mademoiselle Swift qui décide de changer quelque peu de style, pour tomber un peu plus dans la provoc, du moins, c’est ce que laisse présager les deux premiers extraits qu’elle en a révélé « Look What You Made Me Do » et « … Ready for it ? »

Cette nuit, elle un lâché un nouveau morceau, il s’intitule Gorgeous… A nouveau, ce titre est surprenant, car contrairement aux deux premiers singles de l’album, celui-ci est un peu plus doux, tout en restant fondamentalement électro pop…

Je vous propose d’écouter donc cette nouvelle chanson, qui parle d’une passion irrationnelle mais tout de même magnifique…