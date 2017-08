The Killers dévoilent un second extrait de Wonderful Wonderful

Pour fait grimper la température encore d’un cran, ils viennent de publier un nouvel extrait de ce nouvel album qui s’intulera Wonderful Wonderful ! Le titre en question s’intitule Run For Cover et a une histoire un peu particulière puisqu’il a été écrit il y a 9 ans déjà ! Le chanteur, Brandon Flowers a récemment avoué à Entertainment Weekly : Mon frère me l'envoyait une fois par an. Il l'adore. Il voulait me rappeler délicatement qu'il existe, il voulait qu'il soit entendu…

La chanson a toutefois beaucoup évolué puisque les premières versions étaient plus douces et plus mélodieuses… Le texte lui aussi a été modifié pour s’inspirer de l’actualité, notamment la présidence de Trump !

Le clip, quant à lui, est une sorte de mini-thriller dans lequel une femme doit échapper à son mari !