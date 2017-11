Tout va bien pour Orelsan ! Son album « La fête est finie » sorti le 20 octobre est déjà certifié disque de platine et marque le plus gros succès de sa carrière. De plus, sa tournée se remplit à vitesse grand V, donc ruez-vous vite encore pour vous procurer des places si vous désirez voir ce grand rappeur sur scène.

« Tout va bien », c’est également le nom du morceau qu’Orelsan a choisi comme second single. Une chanson composée par… Stromae ! On le ressent dès la première écoute et ce n'est pas pour nous déplaire.

Du côté du texte, il semble qu’Orelsan essaie de rassurer les enfants ou encore l’enfant qui est en lui à propos tous les malheurs du monde. Le clip illustre d’ailleurs bien les paroles et nous plonge dans ce monde cruel qui est le nôtre mais vu avec les yeux innocents d’un enfant :