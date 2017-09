Un clip cosmique pour Avicii

Il y a un an, le DJ suédois, Avicii, annonçait la fin de sa carrière à seulement 27 ans… Etonnant de la part d’un artiste qui a réussi à faire danser toute la planète avec des tubes comme Hey brother ou encore Addicted to you...

Finalement, Avicii a changé d’avis, et il a annoncé l’arrivée du meilleur album de sa carrière, tout en simplicité donc…

Le nouveau single qu’il ne propose, est, à vrai dire, pas très surprenant et ne change pas beaucoup de ce qu’il a fait d’habitude… Mais bon, pourquoi changer une recette qui marche après tout ?