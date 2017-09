Un clip interdit aux petits...

Justice, le duo français qui avait eu un énorme succès en 2007 avec D.A.N.C.E ont marqué leur retour avec un nouvel album en novembre dernier mais n’ont pas donné beaucoup de concert depuis, réservant leur premier show au célèbre festival Coachella en mai dernier… Deux-trois dates sont prévues en France, à Londres et ailleurs en Europe, mais leurs shows se feront rares…

Se la jouant un peu Daft Punk en se faisant discret sur scène, Justice arrive à créer l’événement à chacune de leur apparition…

Depuis quelques heures, on peut découvre un de leurs nouveaux titres « Pleasure » en version live sur les plateformes vidéos… Pas sûre que le titre soit une révélation musicale, mais le clip risque bien de faire parler de lui puisqu’il met en scène une scène très sensuelle… Le clip est réalisé par Alexandre Courtès, l’homme à l’origine de Seven Nation Army des Whites Stripes et de la conception des fameux casques des Daft Punk !