Un concert en hommage à Chester Bennington

En juillet dernier, la scène métal perdait une grande voix, celle du leader de Linkin Park, Chester Bennington…

Les autres membres du groupe ont décidé de lui rendre hommage à travers un concert le 27 octobre prochain du côté d’Hollywood… D’autres guests-stars devraient également se joindre à la partie…

Les bénéfices seront reversés à la fondation de Linkin Park, Music for relief, créée en 2004 après le Tsunami qui avait dévasté une partie de la Thaïlande… L’association vient en aide aux victimes des catastrophes naturelles, un sujet malheureusement brûlant d’actualité de l’autre côté de l’Atlantique…

En plus de cette annonce, le groupe a diffusé un nouveau clip, celui de One More Light… A la base, cette chanson ne devait pas être un single mais vu les circonstances, il me semble bien que cette chanson est plus qu’adéquate pour le groupe…

Le morceau est écrit pour un ami décédé, plus douce que la plupart de celles du groupe…

Le clip compile des images du chanteur décédé le 21 juillet dernier, de quoi nous faire verser une petite larme… Si vous avez des mouchoirs sous la main, je vous invite à visionner le clip...