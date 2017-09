Un duo 100% québécois...

Direction le Québec, pour y écouter le morceau Jeter un sort d’Alex Nevsky, un natif de la région pas encore très connu par chez nous mais qui s’associe à Cœur de Pirate, ce qui pourrait donc augmenter sa côte de popularité !

Cette chanson fait office de troisième single de l’album Nos Eldorados qu’Alex Nevsky avait publié en 2016…

Quant à Cœur de Pirate, cela fait 2 ans qu’elle n’a plus fait d’album, le dernier en date était Rose et comportait également des chansons en anglais… La Québécoise était toutefois restée sur le devant de la scène avec sa participation à l’album Les Souliers rouges avec Marc Lavoine et Arthur H, un album sous forme de conte musical… Sachez qu’elle sera aussi membre du Jury de la Nouvelle Star dont la 13ème saison devrait bientôt débarquer sur M6…

Mais revenons à ce titre qui réunit ces deux belles voix… Il s’intitule Jeter un sort et rien qu’à l’écouter, on est complètement envoûté… Le clip est tout aussi ensorcelant et met en scène des couples de tout genre dans leur intimité mais aussi dans leur déchirure…