Un nouvel album posthume pour Michael Jackson

On ignore encore pas mal de choses par rapport à cet album… En ce qui concerne le jour de sortie, on murmure le 29 septembre vu que des affiches avec cette date ont été placardées dans les rues de Munich. Pour le contenu, on ne sait pas encore si ce sont des chansons inédites que l’on pourra découvrir ou si ça sera simplement un best of… Certains pensent qu’il réunira simplement des chansons comme Thriller, Ghost ou encore Scream, des titres qui colleraient bien à la vidéo digne d’un film d’horreur et qui pourraient accompagner un dessin animé spécial Halloween et Michael Jackson qui sera à découvrir le mois prochain sur CBS…

Le nom de l’album, par contre, on le connait : il s’intitulera Scream, c’est un titre qu’il a chanté en duo avec sa sœur Janet Jackson paru en 1995…