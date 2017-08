Virage musical pour Taylor Swift

Hier, sur les réseaux sociaux, Taylor Swift annonçait la sortie de son nouvel album, le 6ème, qui paraîtra le 10 novembre prochain et qui porte le nom de Reputation ! Trois ans après 1989, écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires, Taylor Swift est bien décidée à revenir sur le devant de la scène mais, a priori, de manière bien plus sombre…

Ce matin, le premier single a été dévoilé, il se nomme Look What You Made Me Do, et franchement, ça change de son style habituel !

Lorsqu’elle avait pris un virage considérable en passant de la country à la pop, elle avait été saluée par les critiques… Est-ce qu’ils seront aussi enthousiastes avec Look What You Made Me Do ? L’avenir nous le dira, mais pour l’heure, on vous laisse faire votre propre opinion à ce sujet !