Vitaa et Stromae ensemble, ça donne quoi ?

Et oui, c’était il y a déjà 10 ans que l’on découvrait Vitaa… Aujourd’hui, elle a bien mûri et elle nous le prouve avec son dernier album sorti le 5 mai de cette année ! J4M est surprenant non seulement dans son changement de style mais aussi parce qu’on y trouve deux collaborations avec Stromae ! L’artiste belge a prêté sa plume à Vitaa pour deux titres… Le premier c’est Peine et Pitié, qui s’était classé en troisième position des charts françaises il y a quelques semaines et le second est Comme d’hab, dont le clip vient d’être dévoilé… Un clip dont Stromae a également été le directeur artistique… ça se voit comme ça s’entend…