Vous vous souvenez de Tokio Hotel ?

Cette année, ils ont sorti un nouvel album dont on n’a pas encore trop entendu parler chez nous, il s’intitule Dream Machine, et marquait leur retour après trois ans d’absence… Il y a quelques jours, ils ont sorti un nouveau single, Boy don’t cry, dans de belles sonorités pop rock et new wave…

Le clip va sûrement faire parler de lui car le chanteur Bill se met dans la peau d’une Drag-queen…