Zayn signe un retour explosif avec Sia !

Zayn, ex-star des One Direction, annonce son second album avec un clip digne d’un court-métrage en duo avec Sia !

Son premier album, Mind of Mine, avait cartonné dans plusieurs pays, révélant ainsi le style musical singulier de Zayn sans ses acolytes du boyband…

Ce nouveau titre Dusk till down confirme bel et bien que Zayn est un artiste à part qui sait s’entourer de bonnes personnes pour briller…

Même si Zayn a complètement changé de look pour ce retour, on sent bien qu’il continuera sur sa lancée en enchaînant les tubes…