A16, Politique neuchâteloise, Dépression

Semaine historique pour le Jura bernois avec l’achèvement de l’autoroute A16. Dans Place publique, dès 18h20, deux responsables des communes de Reconvilier et Court nous diront ce qui va changer pour les riverains du nouveau tronçon, en bien ou en mal. Il sera aussi question de politique neuchâteloise avec la déroute de l’UDC et les nouveaux rapports de force entre gauche et droite. Enfin, en cette journée mondiale de la santé, Gabriel de Weck et ses invités parleront de la maladie la plus répandue mais pas forcément la mieux soignée : la dépression.