Naturalisation, Aide sociale et montagnards

Faut-il accorder plus facilement le passeport suisse aux jeunes étrangers de 3e génération ? On vote sur cette question le 12 février. Place publique ouvre le débat en compagnie du président de l'UDC neuchâteloise, Yvan Perrin et de Giuseppe Natale, l'un des premiers étrangers élus dans un législatif en Suisse en 2000, avant d'être naturalisé en 2006.

Les jeunes, encore eux, vont devoir se contenter de moins d’argent s’ils sont à l’aide sociale. Les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura ont annoncé pour bientôt des coupes dans les subsides. On tentera de mesurer l’impact de cette politique avec Martine Kurth, secrétaire générale de l’Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale.

L’Aide suisse aux montagnards lance dimanche sa nouvelle collecte de dons. L’occasion de mieux comprendre l’utilité de cette fondation créée il y a plus de 70 ans et qui vit exclusivement de dons, avec l'un de ses bénéficiaires, Gabriel Rais du Bémont (JU).

Enfin, notre humoriste cette semaine c’est Barnabé, qui rit de tout, y compris quand c’est rouge à croix blanche…

