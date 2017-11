Terrorisme, Université et Aide sociale

Place publique revient sur l’importante opération policière anti-terroriste réalisée mardi conjointement en France et en Suisse. Des perquisitions ont notamment été menées dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Est-ce à dire que la menace djihadiste a franchi un nouveau palier dans la région? Nous recevons l'expert en sécurité Alexandre Vautravers pour entendre son analyse. Il sera aussi question des liens entre filières universitaires et marché du travail. Le laboratoire d'idées Avenir Suisse suggère que les programmes de formation mettent plus l'accent sur les domaines du MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique). Enfin nous reviendrons sur les derniers chiffres concernant l’aide sociale, toujours aussi préoccupants dans les villes de Suisse.

Les invités cette semaine sont:

Alexandre Vautravers, expert en sécurité et professeur de Relations internationales à l’Université de Genève, spécialiste de la gestion des risques.

Kilian Stoffel, recteur de l’Université de Neuchâtel

Tibère Adler, directeur romand d’Avenir Suisse

Martine Kurth, secrétaire générale de l’Artias, Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale

Place publique, une émission proposée par Gabriel de Weck.