Vaccin contre la grippe, obsèques, morale et nourriture

Avant le retour de la grippe saisonnière, Place publique revient sur les manières de prévenir le virus et sur l’utilité du vaccin pour certaines catégories de population. La campagne de vaccination démarre ce vendredi. Il sera aussi question d’une tendance observée en Suisse romande et décrite par le dernier numéro du magazine Bon à Savoir : de plus en plus de personnes prennent en charge l’organisation de leurs propres obsèques. Enfin nous verrons en compagnie Philip Balsiger que la morale s’invite toujours plus dans nos assiettes sans toujours nous couper l’appétit…

Les invités cette semaine sont:

Rebecca Anderau, médecin cantonal adjoint du canton de Neuchâtel

Tristan Cerf, porte-parole de Migros

Zeynep Ersan Berdoz, rédactrice en chef du magazine Bon à Savoir

Philip Balsiger, professeur assistant en sociologie économique de l’Université de Neuchâtel

Place publique, une émission présentée par Gabriel de Weck. /gwe