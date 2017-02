Un attentat-suicide fait au moins sept morts en Afghanistan

Au moins sept personnes sont mortes samedi lors d'un attentat-suicide, contre une banque de Lashkar Gah, la capitale de la province afghane du Helmand. Selon le bureau du gouverneur, vingt personnes ont été blessées.

Le kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs près d'un véhicule de l'armée afghane alors que les soldats arrivaient à la banque pour retirer leur paye, a indiqué un porte-parole du gouverneur du Helmand. Parmi les morts figurent quatre civils et trois militaires. Parmi les blessés, on compte 16 civils et quatre militaires, a-t-il ajouté.

L'attentat n'a pas été revendiqué. Toutefois, les taliban se sont emparés de vaste territoires du Helmand et ont souvent menacé sa capitale.

Plusieurs centaines de militaires étrangers sont stationnés dans la province. Leur mission est de former et d'aider les forces de sécurité afghanes qui ne parviennent pas à contenir une insurrection de plus en plus forte.

/ATS