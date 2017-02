Cinéma: les Bafta britanniques récompensent « La La Land »

La comédie musicale romantique 'La La Land' de Damien Chazelle a remporté dimanche à Londres, aux récompenses britanniques du cinéma, le Bafta du meilleur film, concrétisant son statut de favori. L'actrice principale de ce film, Emma Stone, a également été distinguée.

Cette romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz, chantée et dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, s'est imposée devant 'Premier Contact', 'Moonlight', 'Manchester by the Sea', 'Moi, Daniel Blake'.

L'Américaine Emma Stone a d'ailleurs remporté le Bafta de la meilleure actrice pour son interprétation d'une comédienne en devenir dans cette comédie musicale romantique. Elle s'est imposée devant Meryl Streep ('Florence Foster Jenkins'), Natalie Portman ('Jackie'), Amy Adams ('Premier Contact') et Emily Blunt ('La Fille du train').

L'acteur américain Casey Affleck, frère de Ben, a pour sa part gagné le Bafta du meilleur acteur pour son interprétation de tuteur déboussolé dans le drame 'Manchester by the Sea'. Il s'est imposé devant Ryan Gosling (La La Land), Andrew Garfield (Tu ne tueras point), Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals) et Viggo Mortensen (Captain Fantastic).

Chazelle, Davis et Patel

Chez les réalisateurs Damien Chazelle, 32 ans, s'est imposé devant Ken Loach, Denis Villeneuve, Kenneth Lonergan et Tom Ford.

Pour le meilleur second rôle féminin, c'est Viola Davis dans le drame américain 'Fences' de Denzel Washington qui l'a emporté. Le meilleur second rôle masculin est revenu à Dev Patel dans 'Lion', pour son interprétation de Saroo, un enfant de Calcutta qui a perdu sa famille et a été adopté en Australie.

Concernant les récompenses techniques, 'La La Land' a remporté le Bafta de la meilleure musique originale, 'Jackie', celui des meilleurs costumes et 'Premier Contact' celui du meilleur son. 'Tu ne tueras point' a, quant à lui, décroché le Bafta du meilleur montage tandis que le 'Livre de la Jungle' est reparti avec le prix des meilleurs effets spéciaux. La meilleure cinématographie a été attribuée à 'Premier Contact'.

Un hommage a été rendu aux stars mortes cette année, notamment à John Hurt, et le prix le plus prestigieux des Bafta, le Fellowship, qui récompense l'ensemble d'une carrière, a été remis au réalisateur américain Mel Brooks.

/ATS