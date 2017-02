Feu vert du Parlement européen à l'accord entre l'UE et le Canada

Le Parlement européen a approuvé mercredi le CETA. Il s'agit d'un accord controversé de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Canada qui pourrait entrer en vigueur provisoirement dès le 1er mars, en attendant sa ratification par les parlements nationaux.

Ce traité, qui doit faire disparaître les tarifs douaniers sur près de 99% des marchandises entre les deux partenaires, a été adopté par 408 voix contre 254 et 33 abstentions.

Un millier d'opposants issus de mouvements de gauche, écologistes et altermondialistes ont manifesté aux cris de 'No CETA' à l'entrée du siège du Parlement devant lequel avait été érigé un 'cheval de Troie' gonflable, symbole des risques que ferait peser l'accord sur les normes sociales et environnementales de l'UE.

/ATS