Second tour en vue pour la présidentielle équatorienne

Le candidat de la gauche équatorienne, Lenin Moreno, obtiendrait 38,83% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de dimanche. Il devance le conservateur Guillermo Lasso, crédité de 28,63% des suffrages, selon le décompte officiel de 78,4% des bulletins.

Selon ces résultats partiels, Lenin Moreno, paraplégique depuis 1998 après avoir été touché par balle, ne rassemble pas les suffrages requis pour obtenir une victoire dès le premier tour. L'ancien vice-président âgé de 63 ans devait rassembler 40% des suffrages exprimés et une avance de 10 points sur son plus proche rival pour éviter un second tour le 2 avril.

Lenin Moreno défend l'héritage de la gauche au pouvoir depuis une décennie et promet d'augmenter les dépenses sociales. Il modère toutefois la 'révolution citoyenne' promise par le président sortant Rafael Correa, ternie par des scandales de corruption et mise en difficulté par la chute des prix du baril de pétrole.

Lors du deuxième tour, Guillermo Lasso pourrait rassembler contre le socialiste, les différentes factions de l'opposition. L'ex-députée de droite Cynthia Viteri, qui a obtenu 15,4% selon les résultats partiels, lui a d'ores et déjà apporté son soutien. 'Nous voterons pour la candidature de M. Lasso', en cas de second tour.

Il a promis, s'il est élu, d'expulser de l'ambassade d'Equateur à Londres le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Sur le plan intérieur, il promet de baisser les impôts et de rétablir la croissance à un niveau de 5% d'ici 2021, après une année 2016 de récession susceptible de se prolonger en 2017.

Indécis élevés

Dans sa ville natale de Guayaquil, Guillermo Lasso fêtait déjà son passage au second tour. 'Mes mains sont tendues pour embrasser chaque Equatorien qui rêve de changement', a-t-il déclaré, entouré de sa femme et de partisans qui chantaient 'Lasso président!'.

Le nombre d'indécis était exceptionnellement élevé, de 30 à 35%, l'analyste Simon Pachano. 'Les candidats ne sont pas attractifs, surtout si on les compare au fort leadership de Rafael Correa', explique-t-il. Pour la première fois depuis 2009, la présidentielle pourrait donc se jouer au second tour, le prochain chef de l'Etat devant prendre ses fonctions le 24 mai.

/ATS