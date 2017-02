Mogadiscio sous haute sécurité pour l'investiture du président

Rues bloquées, écoles et commerces fermés, vols commerciaux annulés: Mogadiscio était paralysée mercredi par de fortes mesures de sécurité pour l'investiture du nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed. Ce dernier est plus connu sous le surnom de Farmajo.

Le président devait prêter serment à l'aéroport de Mogadiscio, l'endroit le plus sécurisé de la capitale, où s'était déroulée son élection le 8 février. La sécurité a été renforcée pour éviter une attaque des islamistes shebab qui ont promis au nouveau président de lui mener une guerre 'sans merci'.

'Toutes les routes principales et les rues dans la capitale et en dehors ont été fermées la nuit dernière. La circulation est restreinte et seuls les véhicules des officiels sont autorisés à circuler', a expliqué un responsable de la police, Ibrahim Mohamed.

'Tous les vols commerciaux sont annulés aujourd'hui et seuls les avions transportant les délégations sont autorisés', a-t-il ajouté.

Les écoles et commerces étaient également fermés, comme cela avait été le cas deux semaines plus tôt, le jour de l'élection de Farmajo par un collège de parlementaires.

Invités de marque

Les présidents djiboutien Ismaël Omar Guelleh et kényan Uhuru Kenyatta et le Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn sont déjà arrivés sur place mercredi en fin de matinée. D'autres dirigeants de la région étaient attendus ainsi que des délégations koweïtienne et égyptienne.

Farmajo a pris ses fonctions le 16 février. La cérémonie de passation du pouvoir avait été marquée par des tirs de mortiers revendiqués par les shebab près du palais présidentiel. Bilan: cinq morts, dont deux enfants.

Dimanche passé, les shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont mené une attaque à la voiture piégée à Mogadiscio, qui a fait au moins 39 morts.

/ATS