Les bourdons peuvent apprendre à marquer des buts (étude)

Récompensez des bourdons avec une sucrerie et ils feront des merveilles. Ils peuvent par exemple apprendre à pousser une petite balle dans un but, un apprentissage extrêmement complexe pour un insecte, indique une étude jeudi.

Cette découverte, publiée dans le magazine Science, est la toute première preuve que les abeilles et les bourdons peuvent apprendre quelque chose n'étant pas directement lié à leurs tâches habituelles de recherche de nourriture.

Autre enseignement majeur de cette découverte, les abeilles semblent apprendre mieux quand elles observent le comportement de leurs collègues, et elles peuvent même améliorer les techniques de leurs prédécesseurs.

On savait jusqu'alors que les humains, les primates, les mammifères marins et les oiseaux pouvaient apprendre à résoudre des problèmes complexes. Mais les insectes n'étaient pas considérés comme faisant partie de ce groupe élitiste.

'Notre étude dément totalement les idées, selon lesquelles, de petits cerveaux empêchent les insectes d'avoir une flexibilité de comportement et ne peuvent avoir que des capacités d'apprentissage très simples', explique Lars Chittka, un des coauteurs de ces travaux, professeur à la Queen Mary University de Londres.

Flexibilité cognitive

'Nous voulions explorer les limites cognitives des bourdons en testant, comment ils pourraient utiliser un objet inhabituel pour effectuer une tâche qu'aucun insecte dans l'histoire de l'évolution des abeilles n'a jamais eu à faire', a ajouté Clint Perry, autre coauteur et également professeur dans le même établissement.

Les bourdons et les abeilles ont été entraînés à pousser, un à la fois, une petite balle qui faisait à peu près leur taille. La balle devait atteindre un but spécifique avant qu'une récompense sucrée ne soit accordée à l'insecte.

Certaines ont été entraînées seulement en observant d'autres abeilles ayant déjà appris cette tâche, d'autres grâce à des aimants faisant bouger la balle comme désiré, et un troisième groupe n'a reçu aucun entraînement. Il s'avère que l'apprentissage est le plus efficace quand les abeilles observent leurs congénères.

Et parfois elles améliorent la manière dont elles peuvent obtenir leur petite récompense, en prenant par exemple la balle la plus proche du but, au lieu de la plus éloignée comme le fait systématiquement 'le bourdon entraîneur'.

'Cela démontre une impressionnante capacité de flexibilité cognitive, surtout pour un insecte', note Olli Loukola, autre coauteur.

/ATS