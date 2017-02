Des dizaines de milliers de personnes dans l'ambiance carnavalesque

Paillettes et confettis ont virevolté ce week-end dans les cantons catholiques. Ceux qui n'étaient pas sur les pistes ont profité de la météo clémente pour assister aux divers carnavals organisés en Valais, à Fribourg ou au Tessin.

Ainsi, à Sion, pas moins de 46'000 personnes étaient présentes pour le traditionnel cortège du samedi, et 9400 pour celui du dimanche. Spécificité locale, ce dernier réunissait une soixantaine de cavaliers et une trentaine de formations musicales, a indiqué à l'ats Yoann Schmidt, président du carnaval de Sion.

Le 145e carnaval de Monthey, le plus ancien du Valais, a battu des records d'affluence, avec plus de 53'000 personnes pour le cortège de dimanche. 'Une excellente édition', selon Christophe Boissard, membre du comité.

Environ 1100 figurants et musiciens participaient à ce défilé qui comptait quinze chars, treize guggenmusik ainsi que quatre groupes d'animation sélectionnés parmi les gagnants des concours de masque des jours précédents.

Même écho au carnaval des Bolzes à Fribourg, avec 'une édition à marquer d'une pierre blanche', a déclaré à l'ats Jean-Noël Gex, membre du comité d'organisation. Le cortège de dimanche après-midi a attiré 10'000 personnes.

Au Tessin également, la 154e édition du carnaval de Bellinzone a attiré un nombreux public, plus de 100'000 personnes sur toute la durée de l'évènement. Le cortège du Rabadan (= bruit en dialecte piémontais) dimanche comptait 56 chars et guggenmusik. Bellinzone est le plus grand carnaval de Suisse après Bâle.

A Coire également, 28'000 personnes ont assisté au cortège samedi sous un soleil radieux.

/ATS