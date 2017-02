Début de la 89e cérémonie des Oscars

La 89e cérémonie des Oscars, plus grande soirée de l'année à Hollywood et apogée de la saison des prix du cinéma, a démarré dimanche. La comédie musicale 'La La Land' est la grande favorite, en lice pour quatorze trophées.

'Cette émission est regardée dans (plus de 200 pays) qui maintenant nous détestent', a lancé l'animateur Jimmy Kimmel en introduction, allusion à la politique anti-immigration du président Donald Trump.

Il a encouragé les spectateurs à l'unité, allusion au climat politique de divisions aux Etats-Unis, et à 'contacter une personne avec qui vous avez eu un désaccord'.

A propos d'Isabelle Huppert, l'une des favorites pour la statuette de meilleure actrice grâce à 'Elle', il a plaisanté: 'Nous n'avons pas vu votre film' (en français), mais 'nous l'avons adoré. Nous sommes heureux que l'agence de sécurité nationale vous ait laissé entrer'.

'Ma vie de Courgette'

En lice pour 14 trophées, 'La La Land', déclaration d'amour à la cité des Anges et aux rêves de ses artistes, a déjà égalé le record de nominations de 'Titanic' et 'Eve' après avoir glané sept Golden Globes, ce qui était inédit. Son auteur Damien Chazelle, prodige de 32 ans, pourrait devenir le plus jeune cinéaste sacré meilleur réalisateur.

'Je suis un peu nerveux, mais (...) je me sens juste honoré d'être ici et que tant de gens avec qui j'ai fait ce film soient reconnus ainsi', a-t-il déclaré sur le tapis rouge.

'Je voulais faire quelque chose que nous n'avions pas vu au cinéma depuis longtemps, mais essayer de le faire d'une façon moderne, contemporaine, prendre les vieilles traditions mais dans une ville moderne', a-t-il expliqué à propos de sa romance douce-amère qui a enthousiasmé la critique et cartonne au box-office.

Une oeuvre suisse, 'Ma vie de Courgette', du Valaisan Claude Barras, est en lice pour un Oscar dans la catégorie film d'animation. Vendredi, elle a décroché à Paris le César du meilleur long-métrage d'animation et celui de la meilleure adaptation.

/ATS