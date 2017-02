Trump annonce un « nouveau chapitre de la grandeur américaine »

Le président des Etats-Unis Donald Trump a annoncé un 'nouveau chapitre de la grandeur américaine' mardi soir lors de son premier discours devant le Congrès. Il souhaite remettre à niveau les infrastructures américaines et repenser le système d'immigration.

Donald Trump a promis de consacrer mille milliards de dollars d'investissements publics et privés pour remettre à niveau les infrastructures américaines.

'L'Amérique a dépensé environ six mille milliards de dollars au Moyen-Orient alors que les infrastructures chez nous se délitent. Avec ces six mille milliards de dollars nous aurions pu reconstruire notre pays deux fois, et même trois fois si nous avions eu des dirigeants qui avaient la capacité de négocier', a-t-il ajouté sans toutefois donner davantage de détails sur les modalités de ce plan d'investissements.

Le président des Etats-Unis s'est également engagé à ce que la construction d'un 'grand' mur à la frontière mexicaine débute 'bientôt'. Cette mesure constitue sa promesse de campagne la plus emblématique contre l'immigration.

Sur ce dossier, Donald Trump a d'ailleurs annoncé vouloir un nouveau système qui serait basé sur le mérite, citant en exemple des pays comme le Canada et l'Australie.

'Abandonner le système actuel d'une immigration peu qualifiée et adopter à la place un système basé sur le mérite (...) économisera énormément d'argent, permettra d'augmenter les salaires et d'aider les familles en difficulté', a dit le président américain.

/ATS