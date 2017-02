Assassinat de Kim Jong-Nam: deux femmes inculpées en Malaisie

Deux femmes ont été inculpées mercredi par la justice malaisienne de l'assassinat du demi-frère du dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-Un. Tombé en disgrâce, Kim Jong-Nam avait été tué le 13 février à l'aéroport international de Kuala Lumpur.

Une Indonésienne de 25 ans et une Vietnamienne de 28 ans, ont chacune été inculpées pour l'assassinat de Kim Jong-Nam. Ce dernier a succombé à un puissant agent neurotoxique, le XV. Elles sont accusées d'avoir porté cette substance, classée comme arme de destruction massive, au visage de la victime.

Les deux suspectes, menottées et vêtues de T-shirts, sont arrivées au tribunal sous bonne escorte. En cas de condamnation, elles encourent la peine de mort par pendaison.

Dupées

Des images de video-surveillance ont montré Kim Jong-Nam approché de dos par deux femmes dont l'une lui projette apparemment quelque chose au visage. La victime avait ensuite été conduite à la clinique de l'aéroport avant de succomber pendant son transfert à l'hôpital.

Les deux femmes affirment avoir été dupées et avoir cru participer à un vidéo gag. La police malaisienne assure qu'elles savaient ce qu'elles faisaient. Le VX est une version plus mortelle du gaz sarin, indolore, inodore et hautement toxique. Les autorités malaisiennes ont déclaré que Kim Jong-Nam avait succombé à une mort 'rapide et très douloureuse'.

L'audience devant le tribunal, situé dans la banlieue de Kuala Lumpur, a duré moins de 20 minutes. Une centaine de policiers lourdement armés et portant des cagoules gardaient les entrées. Le procès des suspectes ne devrait pas commencer avant plusieurs mois.

'Piqûre de rappel pour tous'

Depuis le début de cette affaire aux relents de Guerre froide, la Corée du Sud pointe un doigt accusateur sur son voisin du Nord, citant un 'ordre permanent' du dirigeant Kim Jong-Un pour éliminer son demi-frère, critique du régime parmi les plus hermétiques au monde.

A Genève, devant la conférence des Nations unies sur le désarmement, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Yun Byung-se, a réclamé des 'mesures collectives' contre Pyongyang, y compris la suspension de son statut de pays membre de l'ONU. 'La Corée du Nord n'aurait pas seulement quelques grammes, mais des milliers de tonnes d'armes chimiques dont du VX dans tout le pays', a-t-il dit. 'Ce récent assassinat est une piqûre de rappel pour nous tous'.

Pyongyang a dépêché en Malaisie un haut diplomate, pour tenter de récupérer le corps de Kim Jong-Nam, qu'elle n'a toujours pas officiellement identifié comme étant la victime. De même les autorités nord-coréennes n'ont pas accepté les conclusions de l'autopsie.

