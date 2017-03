La Chine vise autour de 6,5% de croissance en 2017

La Chine prévoit une croissance pour 2017 autour de 6,5%, a annoncé dimanche le Premier ministre chinois Li Keqiang devant le Parlement. L'objectif est moindre que celui de l'an dernier. Par ailleurs, Pékin s'opposera résolument à toute indépendance de Taïwan.

Li Keqiang s'exprimait à l'occasion de la réunion annuelle du Congrès national du peuple, le Parlement. Avec cet objectif revu en baisse, les dirigeants chinois signalent qu'une légère baisse de la croissance est acceptable et confirment la priorité donnée à l'encadrement des risques liés à l'endettement et à l'immobilier sur le soutien à l'activité.

La croissance de la deuxième économie mondiale devrait avoir atteint 6,7% en 2016, un chiffre situé en plein dans la fourchette de prévisions de Pékin (de 6,5 à 7%). Il signale toutefois un plus bas de 26 ans, et les autorités ont reconnu que 2017 débutait dans un contexte d'incertitude accrue.

La croissance doit atteindre au moins 6,5% par an sur la période 2016-2020 pour que soit tenu l'objectif officiel d'un doublement du produit intérieur brut (PIB) et du revenu par habitant par rapport aux niveaux de 2010.

Les autorités chinoises ont fixé un objectif de déficit budgétaire de 3% du produit intérieur brut (PIB) pour 2017, inchangé par rapport à l'an dernier.

'La paix avec la Chine'

Dans un tout autre dossier, le Premier ministre a également annoncé que la Chine s'opposera résolument à toute indépendance de Taïwan.Le gouvernement chinois nourrit une grande méfiance à l'égard de la présidente taïwanaise, Tsaï Ing-wen, soupçonnée de vouloir réclamer une indépendance officielle.

Le Parti démocrate progressiste (PDP) au pouvoir épouse la cause indépendantiste, ce qui a déclenché la rupture d'un mécanisme de dialogue officiel entre Pékin et Taipei. La présidente taïwanaise a assuré qu'elle voulait la paix avec la Chine.

'Nous ne tolérerons aucune activité, quelle que soit sa forme ou son nom, qui tente de séparer Taïwan de la patrie', a déclaré Li selon un extrait publié avant son discours au Parlement.

Souveraineté nationale

La Chine protégera la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale tout en sauvegardant la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, a-t-il ajouté. Depuis la séparation de 1949, Pékin ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan et estime donc qu'il n'existe qu''une seule Chine'.

En décembre, le président américain Donald Trump a provoqué la colère de la Chine, en s'entretenant au téléphone avec la présidente taïwanaise, un précédent depuis la fin des années 1970.

/ATS