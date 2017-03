Après le foehn, un fort vent de sud-ouest amène pluie et neige

Un fort vent a régné durant tout le week-end en Suisse. Une tempête de foehn a d'abord frappé le massif alpin, perturbant bon nombre de remontées mécaniques. Dès samedi après-midi, c'est une perturbation venue de l'ouest qui a pris le relais.

Un front froid s'est abattu dès samedi 13h00 sur le Jura, selon le site de MétéoSuisse. Le Joran qui a commencé à souffler a contraint les organisateurs du carnaval de Bienne à fermer entre 15h00 et 17h00 tentes et stands de nourriture ambulants par mesures de sécurité. En 2013, c'est ce même vent qui avait dévasté la fête fédérale de gymnastique, faisant un mort et une centaine de blessés.

De fortes bourrasques ont suivi sur la crête du Jura et ailleurs sur le Plateau. SRF Meteo a relevé des rafales de 111 km/h sur le Chasseral (BE), 109 km/h sur le Bantiger, au-dessus de Berne, et encore 80 km/h sur le Lac Léman. Ce front froid s'est même accompagné de coups de tonnerre et d'éclairs dans la nuit de samedi à dimanche.

Sans oublier la neige qui a refait son apparition jusqu'à 400 mètres, comme dans le Rheintal st-gallois, où la veille encore le mercure affichait 19 degrés. Une bénédiction pour les stations alpines puisque la plupart d'entre elles venaient d'essuyer une tempête de foehn samedi, accompagnée de températures particulièrement douces.

Plus de 20 degrés en plaine

Le record, avec 20,4 degrés, a été enregistré à Rorschach (SG), au bord du lac de Constance. La barre des 20 degrés a aussi été franchie samedi à Altenrhein (SG), avec 20,3, et à Arbon (TG), avec pile 20 degrés.

La tempête de foehn a balayé le pays conformément aux prévisions. Des pointes de 181 km/h ont été relevées au Gornergrat, en Valais. Les rafales ont atteint ailleurs des pics de 162 km/h au Jungfraujoch (BE), 141 km/h aux Diablerets (VD), 144 km/h au-dessus de Verbier (VS).

Plusieurs stations de ski en Suisse romande comme en Suisse alémanique ont dû interrompre samedi leurs remontes-pente, une situation quasi normalisée dimanche. Le vent a aussi perturbé l'exploitation du ferry-boat entre Romanshorn et Friedrichshafen, sur le lac de Constance. Et plusieurs lignes ferroviaires étaient aussi touchées, comme celle entre Grindelwald et le Jungfraujoch.

/ATS