Les forces irakiennes reprennent le gouvernorat de Mossoul

Les forces armées irakiennes ont repris mardi à l'EI les principaux bâtiments administratifs de Mossoul-Ouest, dont le siège du gouvernorat. Elles 'ont tué des dizaines de (combattants de) Daech', a annoncé un de ses porte-parole en utilisant l'acronyme arabe de l'EI.

L'opération contre le siège du gouvernorat de Ninive et du complexe attenant a été menée de nuit. Le musée de Mossoul, en grande partie détruit et pillé par les djihadistes, a également été repris, a ajouté le porte-parole.

La reconquête de ces bâtiments est plus symbolique que stratégique, car ils n'étaient plus utilisés par l'EI. Elle permet aux forces irakiennes de resserrer l'étau autour de la vieille ville de Mossoul, où elles s'attendent à devoir livrer les combats les plus durs.

C'est là que se trouve la grande mosquée Al Nouri où Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'Etat islamique (EI), a proclamé le 'califat' en 2014.

