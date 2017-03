Bénéfice et ventes en hausse pour Dorma+Kaba

Le spécialiste zurichois des techniques de sécurité Dorma+Kaba a dégagé un bénéfice net de 95,8 millions de francs au 1er semestre de son exercice décalé 2016/2017, en hausse de plus de 40% par rapport à la même période de 2015/2016. Les ventes ont elles crû de 3,4%.

Elles se sont ainsi montées à 1,17 milliard de francs, indique mercredi dans un communiqué l'entreprise sise à Rümlang (ZH). Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a quant à lui bondi de 14,9%, à 175,4 millions.

Les résultats de l'ancien Kaba et de l'ex-Dorma sur la première moitié de 2015/2016 ont été compilés pour former la base de comparaison. Le groupe zurichois et son homologue allemand ont finalisé leur rapprochement en septembre 2015.

Dorma+Kaba confirme ses objectifs pour l'exercice en cours. La croissance organique devrait atteindre environ 3%, alors que la marge EBITDA devrait être du même ordre que celle de l'exercice précédent (14,4%).

/ATS