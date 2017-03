Chiasso rend hommage au premier disque de jazz

Le Spazio Officina à Chiasso (TI) rend hommage dès le 19 mars au premier enregistrement d'un disque de jazz il y a 100 ans. Une exposition montrera les couvertures de disques réalisées par des artistes comme Andy Warhol ou Niklaus Troxler.

Plus de 300 exemplaires seront exposés, promettent les organisateurs. A cela s'ajoutent des couvertures de livres, des revues et même des gramophones datant du début du 20e siècle. Outre Warhol et Troxler, des créations de Guido Crepax ou Josef Albers sont également visibles.

Alors qu'initialement les musiciens mettaient eux-mêmes la main à la pâte pour les couvertures, des graphistes et photographes ont pris le relais dès les années 1940. Impression en quadrichromie, esthétique Bauhaus ou art du 'lettering' étaient caractéristiques de cette époque.

Premier disque

Avec cette exposition, le Spazio Officina rend hommage au jazz. Il y a un siècle, en février 1917, le premier disque de jazz était gravé à New York.

Plusieurs enregistrements sonores ou filmographiques seront disponibles à Chiasso ainsi que des photos et instruments de monstres sacrés du jazz comme John Coltrane et Miles David. La phonothèque nationale de Lugano met à disposition le premier document sonore d'un groupe suisse de jazz datant de 1929.

D'autres pièces exposées proviennent de collectionneurs privés suisses et italiens et du Hogan Jazz Archive de l'Université Tulane de la Nouvelle Orléans. L'exposition est visible du 19 mars au 30 avril.

