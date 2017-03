Le sport d'élite recevra 15 millions de francs de plus

Berne devra augmenter sa participation à l'encouragement du sport d'élite de 15 millions de francs par an. Après le Conseil des Etats, le National a adopté jeudi par 146 voix contre 21 une motion en ce sens, contre l'avis du Conseil fédéral.

Le texte prévoit 15 millions de francs supplémentaires en faveur des sportifs d'élite de demain au budget 2018 et aux plans financiers des années suivantes. Déposée par les commissions de l'éducation dans les deux Chambres, la motion pourra être intégrée dans la planification budgétaire actuelle immédiatement après la session.

En raison des difficultés financières du sport d'élite, il faut prévoir davantage de fonds, notamment pour la formation des entraîneurs, afin d'encourager la relève, indique la motion. La Confédération ne participe pas suffisamment à l'encouragement du sport d'élite, contrairement aux cantons, 'ce qui est inacceptable'.

Les cantons ont débloqué 15 millions de francs supplémentaires pour les années 2017-2019 provenant des recettes de Swisslos et de la Loterie Romande. Berne doit donc aussi prévoir 15 millions de plus par an, sinon les cantons cesseraient de s'acquitter de leur part à partir de 2020, a fait valoir Christine Bulliard-Marbach (PDC/FR).

Faire des choix

Vu la situation budgétaire difficile, le Conseil fédéral a dû faire des choix, a reconnu le ministre des sports Guy Parmelin. Il a mis l'accent sur Jeunesse+Sport, dont la manne sera augmentée dès 2017 de 10 millions de francs (pour un total de 105,5 millions).

Le soutien de la Confédération au sport d'élite ne disparaît pas, a défendu Guy Parmelin. Entre 2006 et 2015, Berne a augmenté continuellement les moyens fédéraux, de 32 à 50 millions de francs par an. Et l'extension des infrastructures sportives et des capacités de logement à Macolin (BE) et à Tenero (TI) profitera également à la relève et au sport d'élite, selon le ministre.

Le Conseil fédéral a aussi prévu un plan d'action pour l'encouragement du sport. Une première phase de 2017 à 2023 sera consacrée à la consolidation des programmes existants et à la réalisation des projets de rénovation et de constructions indispensables. Il vise encore à encourager l'activité physique pour les enfants et les adolescents en surpoids.

Au Conseil des Etats, les sénateurs ne se sont pas privés de critiquer le manque de soutien concret et de mesures du plan d'action.

/ATS