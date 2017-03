Mort de Chuck Berry, pionnier du rock'n'roll

Chuck Berry, l'une des plus grandes figures du rock'n'roll, s'est éteint samedi dans sa maison du Missouri, a annoncé la police locale, dans le comté de St Charles. Il était âgé de 90 ans.

Charles Edward Anderson Berry Sr a été trouvé inanimé par les secouristes. Son décès a été prononcé à 13h26 locales, a précisé la police sur son compte Facebook.

La légende du rock américain avait célébré sa neuvième décennie en octobre dernier. A cette occasion, il avait annoncé la sortie prochaine de son premier album original en trente-huit ans. Le disque, intitulé 'Chuck', devait sortir en 2017, à une date non précisée.

L'un des inventeurs du rock'n'roll, Chuck Berry a été une influence majeure de groupes comme les Beatles ou les Rolling Stones dans les années 1960, avec des titres comme 'Come On', 'Maybellene' ou 'Roll Over Beethoven'. Le chanteur guitariste était également l'auteur de standards inoubliables comme 'Johnny B. Goode' ou encore 'Sweet Little Sixteen'.

/ATS