En Suisse et en Europe, les sites de baignade sont de bonne qualité

A l'aube de la saison estivale, la nouvelle réjouira les amateurs de plages et d'eau fraîche, en Suisse comme dans le reste de l'Europe. Une étude a démontré que la grande majorité des lieux de baignade jouissent d'une qualité d'eau irréprochable.

Ainsi, 85,5% des sites de baignade contrôlés en 2016 obtiennent la note maximale (qualité 'excellente'), contre 84,4% l'année précédente, indique l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) dans son rapport annuel publié mardi à Bruxelles. Cela qui signifie qu'ils étaient, pour la plupart, exempts de polluants nocifs, notamment les bactéries fécales.

Et plus de 96% remplissaient les conditions de qualité minimales établies par l'Union européenne (UE). Ces résultats témoignent d'une amélioration constante de la qualité des quelque 21'000 sites de baignades, tant sur les côtes que dans les eaux intérieures, écrit l'AEE dans son rapport. L'agence a contrôlé des sites dans les 28 Etats membres de l'UE, ainsi qu'en Suisse et en Albanie.

Trois exceptions au lac Léman

En Suisse justement, presque tous les sites ont reçu la note 'excellente' ou 'bonne'. Les lacs de Neuchâtel et de Morat par exemple ne représentent aucun risque. Au lac Léman, la plupart des lieux de baignade sont notés 'excellent' ou 'bon'.

Trois exceptions toutefois: au Flon près de Vidy à Lausanne et au Parc Bourget (VD), la qualité est jugée 'insuffisante'. Elle est carrément 'mauvaise' au Coulet près de St-Prex (VD).

En Suisse alémanique, les lacs de Constance, Zurich ou des Quatre-Cantons ne posent aucun problème. Tout comme le lac Majeur et celui de Lugano au Tessin. En revanche, les eaux du Rhin à Kaiseraugst (AG) et Rheinfelden (AG) sont jugées mauvaises. Au total, 231 lacs et cours d'eau ont été testés en Suisse.

'Bon' et 'mauvais' élèves

Dans le reste de l'Europe, Luxembourg, Chypre, Malte, l'Autriche et la Grèce ont les eaux de baignade les plus propres. L'eau était d'excellente qualité dans plus de 95% des points de baignade contrôlés dans ces pays.

Seuls 1,5% des points de baignade contrôlés ont obtenu une mention 'insuffisant'. La plupart de ces 'mauvais élèves' se trouvaient en Italie (100 sites, soit 1,8%), en France (82, 2,4%) et en Espagne (39, 1,8%). Les sources principales de pollution sont les eaux usées et les eaux de drainage des exploitations et terres agricoles.

/ATS