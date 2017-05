Uber admet avoir sous-payé ses chauffeurs à New York

La société de location de voitures avec chauffeurs Uber a admis mardi avoir sous-payé pendant plusieurs mois ses chauffeurs à New York suite à une erreur comptable. Elle a prévu de leur restituer les sommes non perçues.

C'est en déployant un nouveau système de facturation qu'Uber a constaté l'erreur. Il lui en coûtera plusieurs dizaines de millions de dollars pour la corriger, a-t-il précisé.

'Nous nous engageons à payer à chaque chauffeur les sommes qui lui reviennent, plus les intérêts, aussi vite que possible', a déclaré la responsable des opérations aux Etats-Unis et au Canada Rachel Holt dans un communiqué transmis par courriel aux médias.

'Nous travaillons dur pour regagner la confiance de nos chauffeurs et cela implique d'être transparent, respecter notre parole et faire d'Uber une expérience positive du début à la fin', a-t-elle ajouté.

900 dollars par tête

Selon les termes du contrat passé avec ses chauffeurs en 2014, Uber devait prélever 25% du prix de la course après calcul des taxes et autres frais. Mais à New York, le groupe a prélevé ses commissions sur les tarifs pleins facturés aux voyageurs, avant les déductions.

Selon le Wall Street Journal, qui a le premier rapporté l'information, Uber pourrait rembourser au moins 45 millions de dollars à ses chauffeurs, soit 900 dollars en moyenne par tête.

/ATS