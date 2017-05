Sunrise vend 2239 mâts d'antenne à l'espagnol Cellnex Telecom

Le groupe zurichois de télécoms Sunrise vend la société Swiss Towers, propriétaire de 2239 mâts d'antennes de télécommunications, à un consortium mené par l'espagnol Cellnex Telecom. La transaction porte sur 500 millions de francs.

Les autres membres du consortium sont Swiss Life Asset Managers (SLAM) et Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), a indiqué mercredi Sunrise Communications. L'opération, qui prend la forme d'un partenariat stratégique, est soumise aux autorités compétentes en matière de concurrence et à la conclusion d'accords de services transitoires.

L'accord permet à Sunrise d'accélérer son désendettement et améliore les perspectives de notation de première qualité. Pour mémoire, le numéro deux des télécoms en Suisse, derrière l'opérateur historique Swisscom, est coté à la Bourse suisse depuis février 2015. Il se doit donc d'apparaître le plus séduisant possible pour les investisseurs.

La transaction rejaillira sur les actionnaires. Ces derniers se voient proposer pour 2017 un dividende augmenté de 3,90 francs à 4,10 francs. Elle vient par ailleurs confirmer la nouvelle politique de Sunrise en matière de versements à ses copropriétaires, conformément à un profil financier plus fort.

/ATS