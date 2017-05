L'Anneau Hans Reinhart 2017 remis à Ursina Lardi

Le Grand Prix ou Anneau Hans Reinhart 2017, doté de 100'000 francs, est décerné à l'actrice d'origine grisonne Ursina Lardi. Le ministre de la culture Alain Berset a remis mercredi soir à Lugano les Prix suisses du théâtre.

Le conseiller fédéral a fait l'éloge d'une actrice aux multiples facettes, capable d'allier légèreté et passion, impesanteur et radicalité. Ursina Lardi est née en 1970 à Samedan (GR). Après une formation d'institutrice, elle est partie pour Berlin en 1992 pour suivre des cours de théâtre et où elle vit toujours.

'Le Ruban blanc' de Haneke

Pendant dix ans, elle s'est régulièrement produite sur les scènes allemandes et a remporté plusieurs prix, jouant aussi dans des productions pour la télévision. Au cinéma, elle s'est fait une renommée internationale en 2009 avec son rôle dans 'Le Ruban blanc', de Michael Haneke.

En 2014, elle a obtenu le Prix du cinéma suisse pour la meilleure interprétation féminine ('Traumland'). L'an dernier, les Journées cinématographiques de Soleure lui ont consacré une rétrospective. Malgré ses succès à l'écran, elle considère le théâtre comme le centre de son activité.

Les personnages qu'elle joue sont 'fondamentalement humains', relève le jury. 'Jamais unidimensionnels, toujours contraires: froids et vulnérables, effrontés et fragiles'. L'Anneau Reinhard est une distinction dotée de 100'000 francs.

Deux Romandes primées

Les autres lauréats étaient déjà connus. Le jury a choisi cette année de rendre hommage à trois créatrices de théâtre, dont deux Romandes. L'actrice et réalisatrice vaudoise Marielle Pinsard ainsi que l'auteure et réalisatrice genevoise Valérie Poirier recevront chacune 30'000 francs.

Marielle Pinsard est récompensée pour son travail d'actrice, de réalisatrice, de performeuse et avant tout pour son talent de conteuse. La Vaudoise développe depuis vingt ans un style à son image où l'entrelacement de la musique, de la danse et du jeu prend comme sujet les situations sociales ou les stéréotypes de la société et de différentes cultures.

Valérie Poirier est l'une des rares auteures romandes de théâtre qui se voue à ce métier depuis 25 ans. La Genevoise écrit dans divers genres et intervient comme pédagogue de théâtre ainsi que comme metteuse en scène. Son écriture sensible marie humour, profondeur et poésie.

La troisième lauréate est Margrit Gysin. Consacrée Grande Dame et pionnière du théâtre de marionnettes en Suisse, elle est récompensée pour le travail de toute une vie et 40 ans d'engagement dans le théâtre de marionnettes, destiné notamment au jeune public. La Bâloise réussit à se transformer en permanence et pose les grandes questions de la vie tout en charmant les enfants, notait la laudatio.

Deux duos honorés

Deux autres prix 2017 honorent des groupes à hauteur de 50'000 francs chacun. Les réalisateurs zurichois de musique théâtrale Dominik Flaschka & Roman Riklin sont récompensés pour leurs services rendus au théâtre musical populaire, humoristique et intelligent. Les deux complices inventent un nouveau style de théâtre musical.

Le duo tessinois d'artistes TricksterP composé de Cristina Galbiati et d'Ilija Luginbühl est distingué pour la création d'une forme personnelle de théâtre. A l'interface entre le théâtre d'objets, la scénographie et la performance, il crée des paysages scéniques immersifs sans recourir aux acteurs: les participants y vivent ainsi leur propre théâtre dans leur tête.

La manifestation se poursuit jusqu'à dimanche avec sept créations exceptionnelles issues de toutes les régions du pays. Cette quatrième Rencontre du théâtre suisse se déroule pour la première fois au Tessin.

/ATS