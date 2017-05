Le nouveau projet de la loi Trumpcare exclut autant que la première

La nouvelle version du texte de la loi Trumpcare aurait dans les chiffres des conséquences similaires à la première version proposée puis abandonnée en mars. Elle exclurait 14 millions de personnes de la couverture maladie dès 2018 et 23 millions en 2026.

Le précédent texte aurait privé de couverture maladie le même nombre de personnes l'an prochain et un million de moins à l'horizon 2026, avait estimé en mars le Bureau du budget du Congrès (CBO) américain, à l'origine de ce nouveau rapport. Cette mouture avait suscité d'importants mouvements de protestations. La réforme Trumpcare doit abroger et remplacer la réforme Obamacare votée en 2010.

Si la nouvelle réforme était adoptée, le nombre de personnes sans couverture maladie atteindrait 51 millions en 2026 aux Etats-Unis, contre 28 millions si la loi emblématique de la présidence de Barack Obama était maintenue en place.

Selon les nouvelles estimations du CBO, généralement considérées comme fiables, son adoption permettrait par ailleurs de réduire de 119 milliards de dollars le déficit public américain entre 2017 et 2026, soit 32 milliards d'économies en moins qu'avec la précédente version du texte.

'L'histoire a prouvé que le CBO est totalement incapable de prédire avec justesse l'impact de la législation de l'assurance santé sur la couverture' médicale, a à l'inverse décrié un responsable de la Maison Blanche, sous couvert d'anonymat. Et d'ajouter que le Trumpcare 'va réformer notre système d'assurance santé cassé et en créer un qui va aider tous les Américains à accéder à des soins de qualité avec davantage de choix et des coûts réduits'.

Controverse brûlante

Le rapport a aussitôt relancé la controverse politique brûlante sur la réforme de la santé, les démocrates saisissant l'occasion pour dénoncer de nouveau les méfaits supposés de la mouture.

'Des dizaines de millions d'individus vont perdre leur couverture santé et des protections vitales disparaîtront si cette loi est adoptée', a affirmé le représentant démocrate du Kentucky, John Yarmuth. Il a évoqué une question 'de vie ou de mort pour beaucoup d'Américains'.

Le nouveau projet de loi a été adopté de justesse par la Chambre des représentants le 4 mai. Il doit désormais être examiné et voté par le Sénat avant d'être promulgué.

Dossier crucial

Ce chantier législatif constitue un dossier crucial pour le président Trump qui a durement critiqué la réforme de l'assurance santé promue par son prédécesseur, promettant de l''abroger et de la remplacer'.

Surnommée Obamacare, l'Affordable Care Act de 2010 a permis de réduire à un plus bas historique le nombre de personnes sans couverture maladie aux Etats-Unis mais s'est également accompagné d'une flambée des primes d'assurance dans certains Etats.

/ATS