Seulement six kilomètres de bouchons au tunnel du Gothard

La météo estivale annoncée pour ce week-end de l'Ascension a sans doute incité une partie des Suisses à rester au pays, selon Viasuisse. Les bouchons au Gothard ont été moins importants qu'attendu.

La centrale routière signalait une colonne de seulement six kilomètres jeudi matin du côté uranais, au lieu des dix kilomètres escomptés. En milieu de journée, elle s'était réduite à deux kilomètres, soit une demi-heure d'attente environ. La raison était un accident survenu vers 10h00 sur l'A2 dans le tunnel de Reussport près de Lucerne et qui a bloqué le trafic.

Lorsque les voies de circulation ont été libérées, les véhicules se sont à nouveau rués sur l'entrée nord du Gothard, avec à la clé une nouvelle file de six kilomètres entre 13h00 et 15h30. Les choses se sont normalisées vers 17h00.

Par ailleurs, une partie du trafic s'est reportée sur l'A13 où l'on signalait aussi un bouchon de huit kilomètres entre Coire-Sud et Rothenbrunnen (GR) en direction du San Bernardino. Là aussi, tout est rentré dans l'ordre dans l'après-midi, a indiqué Viasuisse. Des bouchons ont aussi été enregistrés au Grand St-Bernard (VS) ainsi qu'entre Frutigen et Kandersteg (BE) sur l'axe du Lötschberg.

Mercredi déjà, les encombrements au Gothard étaient restés modestes, soit six kilomètres également. La météo est au beau fixe: la barre des 30 degrés a été franchie pour la première fois cette année mercredi au Tessin. Ces températures estivales vont perdurer ces prochains jours.

